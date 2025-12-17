Capuano sicuro: «Santiago Gimenez non è Van Basten ma per il Milan andava bene. Certo, se si dovesse operare…»

Capuano, noto giornalista, ha analizzato il momento di Santiago Gimenez: con l’operazione il mercato dei rossoneri cambia inevitabilmente

Durante la trasmissione QSVS su Telelombardia, il giornalista di Radio 24 Giovanni Capuano ha analizzato la situazione legata a Santiago Gimenez, il cui infortunio alla caviglia e la conseguente decisione di operarsi hanno fatto crollare le certezze del reparto offensivo rossonero.

Capuano, la strategia iniziale su Santiago Gimenez

Capuano ha spiegato come, fino a poco tempo fa, il Milan avesse già in casa la soluzione per l’attacco, puntando su una convergenza di interessi tra club e calciatore:

PAROLE – «Il Milan l’attaccante funzionale ce lo aveva già ed era Gimenez. Immaginavo che al massimo a Natale tornasse, anche perché il giocatore ha 6 mesi per arrivare al Mondiale in casa col Messico in buona condizione. I tuoi interessi coincidevano con quelli del giocatore».

L’idea era che Gimenez, pur non essendo necessariamente il “nuovo Van Basten”, potesse garantire quel contributo fondamentale nella seconda parte di stagione per poi presentarsi al top della forma all’appuntamento mondiale estivo.

Il punto di svolta: l’operazione

Tuttavia, la notizia dell’intervento chirurgico imminente ribalta completamente ogni piano strategico di via Aldo Rossi:

PAROLE – «Certo che se si deve operare a fine dicembre e lo ritrovi chissà quando dopo, allora lo scenario cambia».

Con il rientro del messicano previsto non prima di febbraio, il Milan si trova ora costretto a tornare sul mercato con urgenza. La necessità di trovare un sostituto (con il nome di Füllkrug sempre più caldo) diventa una priorità assoluta per evitare di affrontare il mese di gennaio in totale emergenza numerica e tecnica.