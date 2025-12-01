Connect with us

Capuano sul caos Milan Lazio: «Per i vertici arbitrali non era rigore, ma Collu ha comunque sbagliato e vi spiego perchè»

Minelli parla del caso Pavlovic-Marusic. La confusione e la spiegazione di ciò che è accaduto in Milan Lazio

Bartesaghi a Radio Sportiva: «Allegri mi dà fiducia. Theo la mia ispirazione. Il sogno Scudetto? Vi dico questo»

Buffon parla così di Allegri e del vantaggio del Milan. Sulla partita a Perth contro il Como invece...

Milan Lazio, Marelli riassume così il caos sul presunto rigore non assegnato ai biancocelesti: le sue parole

7 minuti ago

Capuano

Capuano riporta su X il verdetto dell’AIA: stop per il Var che ha chiamato l’OFR, ma bocciata anche la spiegazione dell’arbitro sul contatto inesistente

Il giornalista Giovanni Capuano ha commentato su X il caos arbitrale scoppiato nel finale di Milan-Lazio, riportando le valutazioni dei vertici dell’AIA citate dal Corriere della Sera. La sentenza tecnica è chiara: il tocco di braccio di Pavlovic in area rossonera non era sanzionabile con il rigore, poiché mancava il criterio della punibilità.

Di conseguenza, l’errore grave è stato commesso a monte dal Var, che non avrebbe dovuto richiamare l’arbitro all’On Field Review. Per questo motivo, il video assistant referee verrà fermato.

Tuttavia, la gestione dell’episodio è stata bocciata su tutta la linea. Se la decisione finale di non concedere il penalty era corretta nella sostanza, la forma ha lasciato a desiderare: ai vertici arbitrali non è piaciuta affatto la spiegazione data in campo da Collu. L’arbitro ha motivato la scelta ravvisando un fallo sul difensore milanista che, secondo le ricostruzioni, non esiste. Un pasticcio comunicativo che aggrava la situazione.

