Moviola Milan Lazio, Zazzaroni demolisce Collu: «Ha combinato un autentico disastro arbitrale e il motivo è molto semplice»

Moviola Milan Lazio, Zazzaroni critica duramente l’arbitro per la spiegazione al Var: le dichiarazioni del noto giornalista

La polemica sul rigore non concesso alla Lazio nel finale di Milan-Lazio infiamma i social, con Ivan Zazzaroni che non ha risparmiato critiche all’arbitro Collu sul suo profilo Instagram. Zazzaroni ha bocciato l’annuncio fatto dal direttore di gara dopo il VAR, definendo la giustificazione data al pubblico come controproducente e autolesionista.

Ecco il duro commento di Zazzaroni:

PAROLE – «Sapevo che prima o poi ci saremmo arrivati: con la sua spiegazione allo stadio Collu è riuscito nell’impresa di rendere assegnabile un rigore discutibile. Se afferma che la posizione del braccio di Pavlovic non è congrua ha il dovere di concedere il rigore, ma se poi giustifica la mancata assegnazione inventandosi un fallo di Marusic che non c’è combina un autentico disastro arbitrale. A volte dare spiegazioni indebolisce, è la caverna della colpa».