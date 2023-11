Okafor, arriva il commento di Patrick Dippel, capo scout del Basilea, sull’attaccante svizzero arrivato al Milan in estate

Patrick Dippel, capo scout del Basilea, ha parlato così a TMW di Noah Okafor, attaccante del Milan:

«Ha fatto bene al Basilea, è stato venduto per un bel po’ di soldi, seguiamo sempre i nostri ex giocatori ed è bello vederli fare bene in altre leghe».