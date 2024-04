Capello consiglia il Milan: «Attaccante? Se cerca genialità deve prendere lui! Ha qualità ed è forte fisicamente»

L’ex allenatore della Juventus e del Milan, Fabio Capello, dà un consiglio ai rossoneri sul mercato e sull’attaccante da acquistare

Sul fatto che la priorità del calciomercato Milan in estate sarà quella di andare alla ricerca di un nuovo attaccante titolare, ne è certo anche Fabio Capello. L’ex allenatore, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha speso parole al miele nei confronti di Joshua Zirkzee del Bologna.

L‘ATTACCANTE IDEALE PER IL MILAN? – «Se il Milan cerca genialità deve andare su Zirkzee. Ha qualità, è forte fisicamente e conosce la Serie A. Non avrebbe bisogno di ambientarsi. Ci vogliono giocatori pronti, in attacco come negli altri reparti. Il che non vuol dire che si debba puntare su profili anagraficamente poco compatibili con la filosofia del Milan: i giovani ci sono, Thuram ne è l’esempio».