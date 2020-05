Caos Milan: dalla società ai giocatori, un’altra stagione deludente

Caos Milan: la stagione rossonera, come negli ultimi anni, avrebbe dato ancora una volta esito negativo, ecco perché

Come riferisce l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, il Milan anche in questa ultima stagione non avrebbe dato segnali positivi di ripresa. Tra un cambio in panchina, un licenziamento, diversi risultati negativi, scelte sbagliate e voci su un futuro sempre più indescrivibile.

Ad inizio stagione Paolo Maldini scelse Marco Giampaolo come tecnico che avrebbe dato alla squadra un bel gioco ma soprattutto l’avrebbe guidata verso la qualificazione alla prossima Champions League. L’allenatore abruzzese, però, è durato solamente sette giornate e al suo posto è subentato Stefano Pioli. L’ex Fiorentina e Inter è riuscito a creare un’identità e risolvere i vari problemi di inizio stagione, ma il ko pesante di Bergamo, la rimonta dell’Inter nel derby e l’ultimo ko casalingo contro il Genoa non sarebbe per nulla piaciuti a Gazidis e Elliott.

Quest’ultimi hanno licenziato a metà stagione una delle ex bandiere rossonere, Zvonimir Boban, oltre a mettere in discussione la posizione di Maldini e Frederic Massara. L’avvento di Rangnick avrebbe quasi del tutto spaccato in due la dirigenza rossonera, con l’ex capitano rossonero in estremo dubbio in vista della prossima annata e con l’ex Schalke prossimo a diventare il nuovo allenatore del Milan.

Infine Elliott: il fondo americano ha prelevato il club di Via Aldo Rossi in un momento di totale difficoltà, causa la vecchia gestione cinese di Yonghong Lì. Elliott è proprietario del Diavolo da circa 1 anni e mezzo ma i frutti non sarebbero ancora maturati.