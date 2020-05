GdS – Elliott, niente cessione in vista: prima va rilanciato il Milan

Secondo La Gazzetta dello Sport, il fondo americano Elliott sembra aver momentanemaente congelato l’idea di una cessione del Milan

Il Milan non è in vendita, il fondo Elliott sembra aver attualmente congelato l’idea di cercare nuovi acquirenti per il club rossonero. Alla base di questa scelta non ci sarebbe solo la difficoltà nel reperire un nuovo investitore causata dal Covid-19 ma anche gli scarsi risultati ottenuti dal Milan negli anni della loro gestione.

L’obiettivo del fondo americano è, oltre alla costruzione del nuovo impianto di gioco, anche rilanciare in maniera netta il marchio Milan anche sul campo e l’idea di dare a Ralf Ranngick e alla sua filosofia di calcio il timone in futuro va proprio in questa direzione.