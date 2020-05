Tuttosport – Milan, il calciomercato è già concordato con Rangnick

Milan e Rangnick lavorano già in vista del prossimo calciomercato: a riportarlo è l’edizione odierna di Tuttosport

Secondo quanto affermato da Tuttosport, la proprietà del Milan starebbe già lavorando ad una serie di operazioni in entrata ed in uscita nel calciomercato concordata con l’allenatore tedesco Ralf Rangnick: Il primo nome su cui l’attuale staff di mercato rossonero starebbe lavorando è Dominik Szoboszlai. Non sembrano esserci dunque più dubbi riguardo l’arrivo del manager teutonico in rossonero, nonostante le dure parole di Paolo Maldini dei giorni scorsi.

Come vi abbiamo riportato nella giornata di ieri, Gazidis e Rangnick si sono sentiti telefonicamente nelle scorse ore per fare chiarezza sull’accaduto e l’amministratore delegato avrebbe ricevuto le dirette scuse da parte del manager del Lipsia.