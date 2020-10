Caos Juve-Napoli, l’Asl al Napoli: «Non potete partire»

Non si placano sulla questione relativa a Juve-Napoli; in un’ultima missiva, l’Asl nega la possibilità ai partenopei di recarsi a Torino

Dopo la netta presa di posizione della Lega Calcio, che conferma come, stando al protocollo, Juve-Napoli di questa sera non abbia motivo per non disputarsi, arriva una replica dell’Asl Napoli 1.

Come riporta Calcio e Finanza, l’Azienda Sanitaria Locale avrebbe definitivamente negato la possibilità per i partenopei di viaggiare a Torino: «Si ritiene non sussistere le condizioni che consentano lo spostamento in piena sicurezza dei contatti stretti. Pertanto, per motivi di sanità pubblica, resta l’obbligo dei contatti stretti di rispettare l’isolamento fiduciario presso il proprio domicilio».