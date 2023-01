Canovi: «Tonali futura bandiera del Milan»

Dario Canovi, famoso agente FIFA, ha indicato in Sandro Tonali la futura bandiera del Milan: le sue dichiarazioni

Intervenuto a TMW Radio, Dario Canovi ha elogiato il Milan e Sandro Tonali:

«Il Milan ha senza dubbio il settore di scouting migliore d’Italia e l’interesse per Angelo Gabriel nasce dalla politica intelligente sui giovani. L’unica scelta che non sono ancora riusciti a sfruttare è quella di De Ketelaere. Tonali invece sta diventando il classico giocatore bandiera che rimarrà al Milan. Non bisogna dimenticare che pur di rimanere in rossonero si è dimezzato lo stipendio».