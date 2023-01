Canovi: «Il Milan ha il miglior settore scouting in Italia»

L’agente FIFA Canovi ha elogiato il reparto di scouting del Milan. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Tuttomercatoweb

Dario Canovi ha parlato del reparto scouting in casa Milan. Le sue parole a TMW Radio:

«Il Milan ha senza dubbio il settore di scouting migliore d’Italia e l’interesse per Angelo Gabriel nasce dalla politica intelligente sui giovani. L’unica scelta che non sono ancora riusciti a sfruttare è quella di De Ketelaere. Tonali invece sta diventando il classico giocatore bandiera che rimarrà al Milan. Non bisogna dimenticare che pur di rimanere in rossonero si è dimezzato lo stipendio».