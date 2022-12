Candela: «Mourinho? Mi ricorda Capello»

Vincent Candela, ex calciatore della Roma, ha paragonato José Mourinho all’ex allenatore del Milan Fabio Capello

Ai microfoni del Corriere dello Sport, Vincent Candela ha parlato di Mourinho e Capello:

«Sono due vincenti, sanno essere allenatori di grandi squadre. Puntano molto sulla gestione, del pubblico e della squadra. I risultati parlano per loro. Il lavoro sul campo di Mourinho non lo conosco. So che Capello aveva un modo suo di lavorare durante la settimana, ma era sempre finalizzato a far dare il cento per cento ad ogni giocatore. Non ho mai parlato di calcio con Mourinho, non so come la pensa, ma nella gestione sono molto simili».