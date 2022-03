Camolese: «Il Milan ha qualcosa in più delle altre, lo dice la classifica»

Giancarlo Camolese, ex allenatore del Torino, ha analizzato la lotta scudetto: il Milan ha qualcosa in più della concorrenza

Intervenuto a TMW Radio, Giancarlo Camolese ha parlato della lotta scudetto:

«Il prossimo turno sulla carta sembra favorevole al Milan ma in queste fasi finali ogni partita rappresenta un’insidia, sempre meglio contare sulle proprie forze e non pensare agli scontri diretti degli altri. La classifica però dice che il Milan ha qualcosa in più».