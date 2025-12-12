News
Camarda torna titolare in Lecce Pisa: la scelta di Di Francesco sull’attaccante di proprietà del Milan
Camarda, attaccante del Milan in prestito al Lecce, torna titolare questa sera con i giallorossi nella gara contro il Pisa
È tutto pronto al Via del Mare per l’importante scontro salvezza tra Lecce e Pisa. Una notizia di rilievo riguarda l’attaccante in prestito dal Milan, Francesco Camarda, che torna tra i titolari scelti da Eusebio Di Francesco.
Il giovane talento rossonero guiderà l’attacco pugliese contro il Pisa di Alberto Gilardino, in una sfida cruciale per la classifica.
Camarda titolare: le formazioni ufficiali
- LECCE (4-3-3): Falcone; Ndaba, Gaspar, Gabriel, Veiga; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Camarda, Sottil.
- Allenatore: Eusebio Di Francesco.
- PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Vural, Leris; Moreo, Meister.
- Allenatore: Alberto Gilardino.
La presenza di Camarda dal primo minuto è un segnale di fiducia da parte di Di Francesco nei confronti del giovane, chiamato a dare il suo contributo realizzativo per la causa giallorossa.