Sticchi Damiani e la scommessa sul futuro: «Camarda è un protagonista ma sui giovani italiani dico questa cosa»

Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha tracciato una panoramica sui giovani italiani in particolare su Francesco Camarda

Saverio Sticchi Damiani, Presidente del Lecce, celebra in questi giorni gli otto anni di presidenza del club salentino, che con lui al timone si è stabilizzato con costanza in Serie A. Per l’occasione, i colleghi di Tuttomercatoweb.com hanno realizzato un’intervista esclusiva per tracciare un bilancio e parlare dell’attualità legata al club pugliese, compreso il progetto di valorizzazione dei giovani talenti. Tra questi spicca Francesco Camarda, l’attaccante classe 2008 acquistato in prestito dal Milan.

Sticchi Damiani e le parole su Camarda

PAROLE – «Camarda è un 2008 su cui abbiamo scommesso seriamente, l’abbiamo preso come protagonista nonostante l’età perché crediamo nelle sue qualità, nel suo potenziale e nel suo percorso. Penso che dare maggiore spazio ai giovani italiani, magari con incentivi economici per chi li fa giocare, sarebbe utile per le squadre della Serie A e per la nazionale. Bisogna avere coraggio nel valorizzare i nostri talenti»

Le parole del Presidente Sticchi Damiani confermano la fiducia incondizionata che il Lecce ripone nel giovane attaccante rossonero e nel suo potenziale. Al contempo, il suo intervento lancia una chiara provocazione al sistema calcio italiano, chiedendo misure concrete che incoraggino le squadre di Serie A a investire e a dare spazio ai propri talenti.