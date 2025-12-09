Camarda in difficoltà a Lecce? Il Milan osserva attentamente. Cosa sta succedendo al classe 2008

Camarda, attaccante classe 2008 di proprietà del Milan, sta vivendo un momento difficile a Lecce: i rossoneri osservano attentamente

Francesco Camarda è un nome che infiamma i tifosi del Milan fin da quando aveva 15 anni. Costantemente etichettato come il ‘più giovane di sempre’ a infrangere record importanti, il baby prodigio rossonero, attualmente in prestito al Lecce per una missione difficile chiamata salvezza, ha imparato a convivere con la pressione fin da subito. La sua è una carriera luccicante, fatta di tappe bruciate giocando sempre sotto età, spinta da una passione per la maglia rossonera tatuata addosso.

La sua mentalità è fuori dal comune per un diciassettenne, come dimostra la cura maniacale per l’alimentazione, il recupero muscolare e gli hobby che bilanciano la sua vita. Intervistato da VivoAzzurrotv, Camarda ha descritto lo sforzo necessario per stare al passo con i grandi: «Quando ti trovi in campo con quelli più grandi devi aumentare forza fisica e mentale… un conto è farlo quando hai 13 anni e giochi con quelli di 15, un conto è farlo ora a 17 in Serie A con uomini di 30 anni. Serve uno sforzo importante per adeguarsi ai tempi di gioco». La sua ispirazione è chiara: «Mi ispiro tanto a lui, a ciò che ha vissuto, alla carriera che ha avuto. È stato uno dei più forti al mondo, ha fatto la storia del calcio», riferendosi a Zlatan Ibrahimovic. Poi, per compensare la pressione, il giovane si diletta con la boxe e le arti marziali ma non nasconde la sua golosità, definendo la preparazione dei dolci un hobby.

Camarda, come sta andando l’avventura a Lecce

Tuttavia, la prima parte di stagione al Lecce è stata un up and down. Dopo un buon avvio, Camarda è stato costretto a fermarsi per un problema muscolare. L’apice è arrivato il 28 ottobre, quando è entrato e ha trovato il suo primo gol in Serie A contro il Bologna. Quella scintilla non è bastata: il rigore sbagliato contro il Napoli lo ha fatto piangere in panchina e ha rimescolato le gerarchie, con l’allenatore che ora gli preferisce Stulic. Ibrahimovic sta seguendo in prima persona il suo percorso, ma lo scarso utilizzo delle ultime settimane non è stato gradito dal Milan, che ora si aspetta più spazio e fiducia per il suo gioiellino.