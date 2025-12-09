 Camarda in difficoltà a Lecce? Il Milan osserva attentamente
Connect with us

Calciomercato News

Camarda in difficoltà a Lecce? Il Milan osserva attentamente. Cosa sta succedendo al classe 2008

Calciomercato News

Calciomercato Milan, Tare pronto a cogliere l'occasione a gennaio: occhi in casa Barcellona, può arrivare lui

Calciomercato News

Calciomercato Milan, retroscena Modric! Intreccio Tare Allegri, ecco come è andata in estate. La ricostruzione

Calciomercato News

Mercato Milan, avanza l'idea Lucca. Tare pensa all'ingaggio dell'attaccante azzurro, ma una sola condizione: ecco quale

Ultimissime Milan Calciomercato

Calciomercato Milan LIVE: Tare pensa a Lucca per l'attacco, ma c'è concorrenza...

Calciomercato

Camarda in difficoltà a Lecce? Il Milan osserva attentamente. Cosa sta succedendo al classe 2008

Milan news 24

Published

39 minuti ago

on

By

Camarda

Camarda, attaccante classe 2008 di proprietà del Milan, sta vivendo un momento difficile a Lecce: i rossoneri osservano attentamente

Francesco Camarda è un nome che infiamma i tifosi del Milan fin da quando aveva 15 anni. Costantemente etichettato come il ‘più giovane di sempre’ a infrangere record importanti, il baby prodigio rossonero, attualmente in prestito al Lecce per una missione difficile chiamata salvezza, ha imparato a convivere con la pressione fin da subito. La sua è una carriera luccicante, fatta di tappe bruciate giocando sempre sotto età, spinta da una passione per la maglia rossonera tatuata addosso.

La sua mentalità è fuori dal comune per un diciassettenne, come dimostra la cura maniacale per l’alimentazione, il recupero muscolare e gli hobby che bilanciano la sua vita. Intervistato da VivoAzzurrotv, Camarda ha descritto lo sforzo necessario per stare al passo con i grandi: «Quando ti trovi in campo con quelli più grandi devi aumentare forza fisica e mentale… un conto è farlo quando hai 13 anni e giochi con quelli di 15, un conto è farlo ora a 17 in Serie A con uomini di 30 anni. Serve uno sforzo importante per adeguarsi ai tempi di gioco». La sua ispirazione è chiara: «Mi ispiro tanto a lui, a ciò che ha vissuto, alla carriera che ha avuto. È stato uno dei più forti al mondo, ha fatto la storia del calcio», riferendosi a Zlatan Ibrahimovic. Poi, per compensare la pressione, il giovane si diletta con la boxe e le arti marziali ma non nasconde la sua golosità, definendo la preparazione dei dolci un hobby.

Camarda, come sta andando l’avventura a Lecce

Tuttavia, la prima parte di stagione al Lecce è stata un up and down. Dopo un buon avvio, Camarda è stato costretto a fermarsi per un problema muscolare. L’apice è arrivato il 28 ottobre, quando è entrato e ha trovato il suo primo gol in Serie A contro il Bologna. Quella scintilla non è bastata: il rigore sbagliato contro il Napoli lo ha fatto piangere in panchina e ha rimescolato le gerarchie, con l’allenatore che ora gli preferisce Stulic. Ibrahimovic sta seguendo in prima persona il suo percorso, ma lo scarso utilizzo delle ultime settimane non è stato gradito dal Milan, che ora si aspetta più spazio e fiducia per il suo gioiellino.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.