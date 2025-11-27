Camarda Milan, due anni fa il giovane attaccante esordiva in Serie A! Ecco com’era andata. Segui le ultimissime

Ieri l’anniversario di un momento storico per la cantera rossonera e per l’intera Serie A. Due anni fa, il 25 novembre 2023, l’allora giovanissimo attaccante Francesco Camarda scriveva il suo nome negli annali del calcio italiano, debuttando in Prima Squadra durante la partita Milan-Fiorentina, valida per la 13a giornata di campionato.

Entrato in campo all’83° minuto al posto di Luka Jovic, l’attaccante serbo con esperienza internazionale, Camarda, classe 2008, divenne il più giovane esordiente di sempre nel massimo campionato italiano, ad appena 15 anni e 260 giorni. Un record che testimonia il talento cristallino del ragazzo e la lungimiranza del club nel puntare sui giovani prospetti.

Camarda Oggi: Crescita in Prestito e il Patto con il Diavolo

Il percorso di crescita di Francesco Camarda, il centravanti prodigio che si è fatto notare per le sue straordinarie doti realizzative nelle giovanili, prosegue ora lontano da Milanello. Attualmente, il giovane è in prestito al Lecce, un club noto per la sua capacità di valorizzare i talenti, specialmente nel reparto offensivo.

L’accordo con i pugliesi prevede una formula che lega saldamente il futuro del ragazzo al club che lo ha lanciato: è incluso un diritto di riscatto a favore del Lecce, ma soprattutto, un diritto di controriscatto a favore del Milan. Questa clausola è un chiaro segnale della volontà dei Rossoneri di monitorare attentamente i progressi di Camarda per riportarlo alla base una volta maturato il giusto bagaglio di esperienza in Serie A.