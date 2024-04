Camarda Milan, strada in salita per il rinnovo! C’è una volontà comune tra le parti: il punto sulla trattativa per il prolungamento

Il mancato accordo per il rinnovo di contratto tra Francesco Camarda e i rossoneri continua ad animare le notizie del calciomercato Milan, tra una trattativa che va avanti ma stenta a decollare e diverse pretendenti pronte ad inserirsi. Peppe Di Stefano, su Sky Sport, fa il punto su quella che è la situazione legata al baby fenomeno della Primavera di Ignazio Abate.

DI STEFANO – «Tema delicato Camarda, riflettori mediatici su di lui da tempo. Al compimento dei 16 anni un po’ tutti si aspettavano la firma che ancora non è arrivata. Significa che la strada è in salita: c’è la volontà di trovare una quadra sia da parte del ragazzo che dal Milan. Non si vuole perdere un ragazzo dall’assoluto valore in prospettiva».