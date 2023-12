Camarda ancora in campo? Pronta una nuova staffetta in Milan Frosinone. A cosa sta pensando Pioli per stasera

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha posto l’attenzione anche su Francesco Camarda: il baby attaccante del Milan, dopo l’esordio con la Fiorentina, potrebbe trovare altri minuti col Frosinone.

Certamente non partirà dal primo minuto ma, si legge sul quotidiano, è pronto ad entrare a gara in corso al posto di Luka Jovic qualora il serbo avesse bisogno del cambio. Proprio come successo la scorsa settimana.