Camarda Milan: definito il programma per il rinnovo, l’idea del club rossonero

Il futuro di Francesco Camarda, baby bomber classe 2008 del Milan continua a tenere banco. Definito il programma per il rinnovo

Il calciomercato Milan ha tracciato già un’agenda con Camarda e i suoi agenti per il rinnovo. Come riportato da la Gazzetta dello Sport prevede prima l’obiettivo di rimanere concentrato sul campo con l’obiettivo di far bene nelle final four di Youth League (il 19 aprile a Nyon contro il Porto la semifinale, il 22 aprile l’eventuale finalissima).

Solo dopo si andrà a trovare la tanto chiacchierata firma sul primo contratto da professionista, con il club rossonero che spera di poter posticipare comunque la firma a dopo il 30 giugno così da avere nel 2027 la nuova data di scadenza.