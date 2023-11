Camarda espulso in Youth League: il baby talento può essere convocato in Champions? Ecco cosa dice il regolamento

Francesco Camarda, dopo l’esordio in Serie A, dovrà rimandare il suo possibile esordio in Champions League.

L’attaccante rossonero è stato espulso nell’ultima gara di Youth League e, dunque, non potrà nè essere convocato in Champions League e nè in Youth League.