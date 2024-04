Calhanoglu sulla possibilità di vincere lo scudetto nel derby: «Quello che è successo col Milan è passato, ho sempre sofferto in silenzio ma rispetto tutti»

Calhanoglu sulla possibilità di vincere lo scudetto nel derby: le parole dopo la vittoria contro l’Udinese

Al termine di Udinese Inter, Hakan Calhanoglu ha parlato così a Sky Sport analizzando la possibilità di vincere lo scudetto contro la sua ex squadra, il Milan.

SUI RIGORI – «Per la prima volta ho sentito un po’ di pressione eravamo in svantaggio. Se sbagliavo magari perdevamo, ero molto concentrato perché il portiere dell’Udinese molto grande, ho preferito calciare basso e forte, perché per un portiere è più difficile. Sto parlando con Sommer e cerco di prendere sempre delle idee sull’avversario».

FESTA IN CAMPO – «Credo che quando ci si avvicina agli obiettivi l’attenzione è sempre più alta, qualche volta siamo nervosi perché vogliamo vincere. Abbiamo visto l’Udinese che aspettava e andava in contropiede, hanno segnato così su un mio passaggio. Comunque nel secondo tempo siamo entrati bene e non abbiamo mollato come a Roma, avevamo fame perché volevamo vincere».

SCUDETTO NEL DERBY? – «Non mi piace parlare sempre delle altre parti da dove sono arrivato, rispetto sempre tutti perché ho un bel rapporto con i miei ex compagni. Quello che è successo ormai è passato, ho sempre sofferto in silenzio e non ho mai parlato dopo il mio primo anno qui. Mi sono concentrato solo sui miei compagni che mi hanno aiutato in tante cose, ringrazio anche i tifosi. Auguro sempre a tutti il meglio, nel calcio a volte si vince altre no. Oggi son contento perché abbiamo meritato».