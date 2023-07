Calhanoglu: «Io all’Inter? Non facile se vieni dal Milan, ma ho accettato subito». Le parole dell’ex rossonero

Intervistato dal magazine The Digest nel corso della tournée giapponese, Hakan Calhanoglu ha risposto così ad alcune domande in vista della sua terza stagione con la maglia dell’Inter. Le parole dell’ex Milan.

CALHANOGLU – «Passaggio dal Milan all’Inter? Quando una cosa deve succedere, succede. Quando mi hanno chiamato Piero Ausilio e Inzaghi ho capito che era una cosa importante per me. Per me è stato un onore essere chiamato in un club come l’Inter. Così ho subito deciso di trasferirmi. La storia è andata liscia. Se ho un buon legame con l’Inter? Sì, anche coi tifosi. Passare dal Milan all’Inter non è facile per chi tifa Inter. Quindi ho sempre dato il massimo in campo. Volevo che la gente mi vedesse in campo a giocare per la squadra. Ora penso di averlo messo nella mente dei tifosi»