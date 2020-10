Calhanoglu: la caviglia migliora, domani si verificheranno le sue condizioni

Infortunio Calhanoglu: domani nuovi test per il fantasista turco, difficile tuttavia recuperarlo per la sfida contro la Roma

Infortunio Calhanoglu: il Milan ieri è riuscito a vincere nonostante la contemporanea assenza di Rebic e del fantasista turco in casa del Celtic. Un successo che rappresenta un atto di forza per Ibrahimovic e compagni che tuttavia sperano di riavere a disposizione il proprio numero 10 per la gara contro la Roma.

Calhanoglu, la cui caviglia si è sgonfiata, domani effettuerà nuovi test per capire la reale condizione e provare a riaverlo in campo nella sfida di lunedì a San Siro. Più realistico, tuttavia, per Stefano Pioli poter contare sul proprio numero 10 per la seconda gara del girone di Europa League contro lo Sparta Praga del giovedì successivo.