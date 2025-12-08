Calendario Serie A, i risultati del weekend e i match che chiudono la 14ª giornata. Segui le ultimissime

Si è concluso un intenso weekend calcistico in Serie A, ricco di gol e di risultati che hanno rimescolato le carte nelle zone alte e basse della classifica. I riflettori sono ora puntati sul lunedì sera, dove il Milan avrà la grande occasione di chiudere il 14° turno con un risultato determinante.

Le gare di sabato e domenica hanno già fornito indicazioni importanti. Il sabato è stato caratterizzato dalla vittoria casalinga del Sassuolo sulla Fiorentina (3-1) e dal netto successo dell’Inter sul Como (4-0), mentre l’Hellas Verona ha sorpreso l’Atalanta con un solido 3-1.

La domenica ha visto la Cremonese ottenere tre punti fondamentali contro il Lecce (2-0) e il Cagliari superare la Roma di misura (1-0). Il pareggio tra Lazio e Bologna (1-1) ha frenato le ambizioni di entrambe, ma il risultato clou è arrivato dal big match tra Napoli e Juventus, vinto dai partenopei per 2-1. Questo esito ha mantenuto i Campioni d’Italia in testa, ma ha fornito al Milan un assist cruciale.

L’Ultimo Atto: La Trasferta Decisiva del Diavolo

Con la classifica cortissima, l’ultima gara in programma, Torino-Milan, assume un’importanza capitale. Il Diavolo, guidato in panchina per questa sfida dal vice di Massimiliano Allegri, il neo-allenatore tornato alla guida tecnica, scenderà in campo stasera alle 20.45 (diretta su DAZN/SKY) per affrontare il Torino in un match che può valere il sorpasso in vetta.

Il Direttore Sportivo Igli Tare, il dirigente albanese impegnato a rafforzare la rosa, ha ribadito come la continuità in campionato sia la priorità assoluta, specialmente dopo le prestazioni altalenanti in coppa. Il Milan ha infatti l’opportunità di eguagliare i 31 punti del Napoli e di posizionarsi primo in classifica in virtù della migliore situazione negli scontri diretti o differenza reti.

La giornata si aprirà con la sfida tra Pisa e Parma alle 15:00, seguita da Udinese-Genoa alle 18:00. Tutti gli occhi sono però puntati sul Torino e sul Milan, con l’intera Serie A che aspetta di vedere se la squadra di Allegri saprà cogliere questa occasione d’oro per riprendersi la testa della classifica.

Ecco l’elenco completo dei risultati e delle partite rimanenti della 14ª giornata: