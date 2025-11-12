Calendario Serie A, ci sarà il Derby al rientro dalla sosta: tutte le partite in programma nella dodicesima giornata. Le ultimissime notizie

L’undicesimo turno di Serie A Enilive è ormai in archivio e il campionato è entrato nella sosta per le Nazionali, l’ultima di questo anno solare 2025. Dopo undici gare disputate, le cose sono ancora molto equilibrate, specialmente nella parte superiore della classifica, con tantissime squadre raccolte in pochi punti. Per questo motivo, il rientro dalla pausa è già fonte di grande attesa per capire come si evolverà la stagione.

La dodicesima giornata regalerà subito un rientro con il botto, in particolare per il Milan di Massimiliano Allegri e Igli Tare. I rossoneri, infatti, saranno protagonisti del Derby di Milano contro l’Inter, in una gara che si preannuncia molto calda e cruciale per entrambe le squadre. L’appuntamento è per domenica 23 novembre alle 20.45.

Il programma completo del dodicesimo turno è denso di sfide importanti. Il sabato si aprirà con i match delle ore 15, Cagliari-Genoa e Udinese-Bologna, seguiti da Fiorentina-Juventus alle 18 e dal big match serale Napoli-Atalanta. La domenica sarà interamente dedicata ai temi caldi della classifica, culminando nel derby tra Inter e Milan. Il turno si chiuderà lunedì con Torino-Como e Sassuolo-Pisa.

Il Milan sa che affrontare l’Inter al rientro dalla sosta sarà un test fondamentale per le ambizioni stagionali, ma la squadra guidata da Allegri è determinata a dimostrare il proprio valore.

Di seguito il programma completo della dodicesima giornata di campionato: