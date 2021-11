Calendario Serie A: Milan, Napoli e Inter fino a dicembre. I favoriti

Calendario Serie A: sei partite fino a Natale per prendersi la vetta. Oltre al campionato, occhio alle insidie europee. Ecco gli impegni

Ultima remata prima della sosta natalizia, è tempo allora di dare un occhio al Calendario Serie A di Milan, Napoli e Inter, per provare a pronosticare chi potrebbe diventare campione di inverno. Secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport l’Inter avrà la chance di prendersi la vetta visti gli impegni più morbidi rispetto al Milan e al Napoli.

I rossoneri infatti, avranno Atletico e Liverpool in Champions League; In campionato ripartono in casa con il Sassuolo, poi Genoa, Salernitana, Udinese e lo scontro diretto con i partenopei, prima di chiudere con l’Empoli. Gli azzurri di Spalletti, invece, impegnati con Spartak e Leicester, in Serie A si ritroveranno di fronte alla Lazio, poi Sassuolo, Atalanta, Empoli ed infine Spezia. Mentre i nerazzurri, al netto degli impegni con Shakthar e Real Madrid, affronteranno Venezia, Spezia, Roma, Cagliari, Salernitana e Torino all’ultima.