Calendario Milan, data e ora dei prossimi match dei rossoneri in Serie A. Segui le ultimissime sui rossoneri

L’entusiasmo è palpabile in casa rossonera. Dopo l’esaltante vittoria per 0-1 nel Derby di Milano contro l’Inter, firmata con astuzia e tenacia sotto la guida di Massimiliano Allegri, il Milan è chiamato a confermare il suo slancio in un periodo cruciale del campionato. Il tecnico livornese, tornato sulla panchina del Diavolo, sa bene che la continuità di risultati è l’unica via per il successo. Per la squadra di Allegri si apre ora un ciclo di sfide molto impegnative che definiranno le ambizioni in vista della pausa invernale e oltre.

La Tabella di Marcia del Diavolo: Tante Sfide Casalinghe e Trasferte Insidiose

Il percorso dei rossoneri riprende subito in casa, nello scenario iconico dello stadio di San Siro. L’appuntamento più immediato è per Sabato 29 Novembre 2025 alle 20:45, quando il Milan ospiterà la temibile Lazio per la 13ª giornata di Serie A. Subito dopo, la squadra sarà attesa da una trasferta storicamente complicata in Piemonte: Lunedì 8 Dicembre 2025, i ragazzi di Allegri sfideranno il Torino alle 20:45.

Il nuovo Direttore Sportivo, Igli Tare, dirigente con esperienza e occhio per il talento, è chiamato a sostenere la squadra in questo periodo di alta intensità. La sua gestione dovrà garantire la massima concentrazione per evitare passi falsi.

Ecco il calendario completo del Milan fino alla 22ª giornata, come comunicato dalla Lega Serie A:

Giornata Data Partita Orario Canale TV 12ª Dom 23/11/2025 Inter-Milan 0-1 (Risultato) – 13ª Sab 29/11/2025 Milan-Lazio 20:45 DAZN/Sky/Now 14ª Lun 08/12/2025 Torino-Milan 20:45 DAZN/Sky/Now 15ª Dom 14/12/2025 Milan-Sassuolo 12:30 DAZN 16ª Gio 15/01/2026 Como-Milan 20:45 DAZN 17ª Dom 28/12/2025 Milan-Verona 12:30 DAZN 18ª Ven 02/01/2026 Cagliari-Milan 20:45 DAZN/Sky/Now 19ª Gio 08/01/2026 Milan-Genoa 20:45 DAZN 20ª Dom 11/01/2026 Fiorentina-Milan 15:00 DAZN 21ª Dom 18/01/2026 Milan-Lecce 20:45 DAZN 22ª Dom 25/01/2026 Roma-Milan 20:45 DAZN

Tra le partite da segnare in rosso, oltre al duello con la Lazio, spiccano la delicata trasferta contro la Fiorentina all’inizio di gennaio e il big match che chiuderà il ciclo, la sfida all’Olimpico contro la Roma di José Mourinho o un altro tecnico di alto profilo, in programma Domenica 25 Gennaio. Per i rossoneri, ogni match è un’occasione per consolidare la posizione in classifica e dimostrare che la vittoria nel Derby non è stata un episodio, ma la base per una stagione da protagonisti.