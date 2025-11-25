Connect with us

Calendario Milan, data e ora dei prossimi match dei rossoneri in Serie A

Maignan Milan, contro l'Inter è stato la 150esima vittoria! Protagonista assoluto

Bartesaghi da record nel derby! L'ultimo 19enne in campo contro l'Inter...

Lutto nel mondo del calcio: è scomparso Lorenzo Buffon storico portiere del Milan degli anni '50

Mercato Milan, Maignan a zero all'Inter idea concreta? L'ultima indiscrezione sul francese cambia le carte in tavola

Milan news 24

Published

7 secondi ago

on

By

Milan

Calendario Milan, data e ora dei prossimi match dei rossoneri in Serie A. Segui le ultimissime sui rossoneri

L’entusiasmo è palpabile in casa rossonera. Dopo l’esaltante vittoria per 0-1 nel Derby di Milano contro l’Inter, firmata con astuzia e tenacia sotto la guida di Massimiliano Allegri, il Milan è chiamato a confermare il suo slancio in un periodo cruciale del campionato. Il tecnico livornese, tornato sulla panchina del Diavolo, sa bene che la continuità di risultati è l’unica via per il successo. Per la squadra di Allegri si apre ora un ciclo di sfide molto impegnative che definiranno le ambizioni in vista della pausa invernale e oltre.

La Tabella di Marcia del Diavolo: Tante Sfide Casalinghe e Trasferte Insidiose

Il percorso dei rossoneri riprende subito in casa, nello scenario iconico dello stadio di San Siro. L’appuntamento più immediato è per Sabato 29 Novembre 2025 alle 20:45, quando il Milan ospiterà la temibile Lazio per la 13ª giornata di Serie A. Subito dopo, la squadra sarà attesa da una trasferta storicamente complicata in Piemonte: Lunedì 8 Dicembre 2025, i ragazzi di Allegri sfideranno il Torino alle 20:45.

Il nuovo Direttore SportivoIgli Tare, dirigente con esperienza e occhio per il talento, è chiamato a sostenere la squadra in questo periodo di alta intensità. La sua gestione dovrà garantire la massima concentrazione per evitare passi falsi.

Ecco il calendario completo del Milan fino alla 22ª giornata, come comunicato dalla Lega Serie A:

GiornataDataPartitaOrarioCanale TV
12ªDom 23/11/2025Inter-Milan0-1 (Risultato)
13ªSab 29/11/2025Milan-Lazio20:45DAZN/Sky/Now
14ªLun 08/12/2025Torino-Milan20:45DAZN/Sky/Now
15ªDom 14/12/2025Milan-Sassuolo12:30DAZN
16ªGio 15/01/2026Como-Milan20:45DAZN
17ªDom 28/12/2025Milan-Verona12:30DAZN
18ªVen 02/01/2026Cagliari-Milan20:45DAZN/Sky/Now
19ªGio 08/01/2026Milan-Genoa20:45DAZN
20ªDom 11/01/2026Fiorentina-Milan15:00DAZN
21ªDom 18/01/2026Milan-Lecce20:45DAZN
22ªDom 25/01/2026Roma-Milan20:45DAZN

Esporta in Fogli

Tra le partite da segnare in rosso, oltre al duello con la Lazio, spiccano la delicata trasferta contro la Fiorentina all’inizio di gennaio e il big match che chiuderà il ciclo, la sfida all’Olimpico contro la Roma di José Mourinho o un altro tecnico di alto profilo, in programma Domenica 25 Gennaio. Per i rossoneri, ogni match è un’occasione per consolidare la posizione in classifica e dimostrare che la vittoria nel Derby non è stata un episodio, ma la base per una stagione da protagonisti.

