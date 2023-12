Caldirola a Dazn: «Con un Milan con tanti infortuni potevamo fare qualcosa in più»

Caldirola ha parlato a Dazn dopo la sconfitta del Monza contro il Milan a San Siro. Queste le sue dichiarazioni

Caldirola a Dazn dopo Milan Monza.

MENO PUNTI CON LE BIG DELL’ANNO SCORSO – «È vero ma non è facile fare i punti con le big. I punti che dobbiamo fare comunque sono contro altre squadre».

PENSARE OLTRE ALLA SALVEZZA – «L’obiettivo sono i 40 punti ma io conosco i miei compagni e la loro qualità quindi qualcosa in più possiamo farlo. Per alzare l’asticella potevamo fare qualcosa in più. Potevamo sfruttare anche questo momento col Milan che aveva tanti infortuni».