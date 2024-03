Caldara Milan, il difensore torna dopo l’infortunio: è titolare con la Primavera di Abate

Caldara-Milan, il centrale italiano torna finalmente a disposizione dopo il lungo infortunio: titolare con la Primavera di Abate

Importante novità in casa Milan per quanto riguarda le condizioni di Mattia Caldara. Il difensore è ormai recuperato dal lungo infortunio e tornerà oggi in campo.

Il classe ’94 ex Juve e Atalanta infatti è stato scelto come titolare da Ignazio Abate per la sfida odierna tra il suo Milan Primavera e la Fiorentina. Pioli a brevissimo avrà a disposizione tutta la batteria dei centrali presenti in rosa. Queste le formazioni ufficiali di Milan Fiorentina Primavera:

Milan Primavera (4-2-3-1): Raveyre; Simic, Caldara, Nsiala, Jimenez; Sala, Eletu; Sia, Zeroli, Bartesaghi; Camarda. All. Abate. A disp. Bartoccioni, Bakoune, Malaspina, Paloschi, Skoczylas, Parmiggiani, Mancioppi, Scotti, Magni, Bonomi, Simmelhack

Fiorentina (4-2-3-1): Leonardelli; Biagetti, Romani, Baroncelli, Fortini; Ievoli, Harder; Sene, Castrovilli, Caprini; Braschi. All. Galloppa. A disp. Dolfi, Vigiani, Scuderi, Vitolo, Denes, Spaggiari, Gudelevicius, Sadotti, Rubino, Maggini, Padilla