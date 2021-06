Mattia Caldara tornerà a Milanello dopo i due anni passati in prestito all’Atalanta. La volontà della dirigenza rossonera sarà quella di valutarlo in ritiro

Mattia Caldara tornerà a Milanello dopo i due anni passati in prestito all’Atalanta. La volontà della dirigenza rossonera sarà quella di valutare Mattia Caldara tornerà a Milanello dopo i due anni passati in prestito all’Atalanta. La volontà della dirigenza rossonera sarà quella di valutare il giocatore nel corso del ritiro per poi decidere se mantenerlo all’interno della rosa oppure cercare per lui una nuova soluzione.

Con la conferma di Tomori e la permanenza di Kjaer, Caldara sarebbe l’uomo che potrebbe cambiare gli equilibri del mercato rossonero con Gabbia e Romagnoli al momento tutt’altro che certi di restare al Milan.