Monza, ufficiale il rinnovo di Palladino: il comunicato

Il Monza, tramite un comunicato ufficiale, ha reso noto il rinnovo di contratto fino al 30 giugno del 2024 per Raffaele Palladino

Raffaele Palladino ha rinnovato il proprio contratto con il Monza, come comunicato dallo stesso club.

AC Monza comunica che Raffaele Palladino ha prolungato il suo contratto fino al 30 giugno 2024. Alla prima stagione in Serie A Palladino ha condotto i brianzoli a uno straordinario campionato, ottenendo la salvezza con sei giornate di anticipo. In bocca al lupo a Raffaele e a tutto il suo staff per la nuova stagione!