Calciomercato Milan: la pista Ziyech non tramonta, le ultime

Tra i nomi accostati al Milan in estate c’è stato quello di Ziyech. Un profilo che non tramonta in vista del mercato invernale.

Dopo i contatti fitti della finestra estiva del mercato, il talento marocchino resta infatti nel mirino dei rossoneri per rinforzare l’attacco di mister Pioli a gennaio.

Sull’esterno offensivo del Chelsea è ancora vigile pure l’Ajax, che negli ultimi giorni di trattative – sottolinea Football London – è stato molto vicino a riportarlo alla base, senza però riuscire a trovare un accordo coi Blues