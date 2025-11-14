Connect with us

Calciomercato News

Calciomercato Milan, aumenta la concorrenza per Zirkzee: Tare prende nota, il club in Serie A alza il pressing

Calciomercato News

Mercato Milan, derby in campo e fuori: sfida all'Inter per ben tre giocatori: ecco di chi si tratta

Calciomercato News

Franculino Milan, il talento del Midtjylland tentazione fortissima di Tare! Dialoghi in corso per gennaio ma... Ultimissime

Calciomercato News

Mercato Milan, sono due le idee per l'attacco. Gimenez delude, Tare pensa al grande colpo. Le ultime

Calciomercato News

Calciomercato Milan, per l'attacco rispunta una vecchia conoscenza! Tare sfida il top club in Serie A. La situazione

Calciomercato

Calciomercato Milan, aumenta la concorrenza per Zirkzee: Tare prende nota, il club in Serie A alza il pressing

Milan news 24

Published

21 minuti ago

on

By

Zirkzee

Calciomercato Milan, è in aumento la concorrenza per Joshua Zirkzee: la Roma, col DS Massara in pole, alza il pressing per gennaio

La sosta per le Nazionali non ferma i piani di mercato della Roma. La dirigenza giallorossa ha ricevuto il via libera dai Friedkin per blindare almeno due rinforzi già nei primi giorni di gennaio, spinta dall’ottima classifica e dal lavoro di Gasperini.

Il nome in cima all’agenda del club capitolino resta Joshua Zirkzee. L’attaccante olandese, che in passato è stato accostato con insistenza anche al Milan, è ora un obiettivo prioritario per la Roma.

Calciomercato Milan, formula accettata e il ruolo di Ferguson

I colloqui con l’entourage di Zirkzee sono ormai quotidiani. La notizia più rilevante è che il Manchester United ha aperto alla formula più gradita dalla Roma: prestito con diritto di riscatto.

Per fare spazio all’olandese, si valuta la posizione di Evan Ferguson. La Roma sta considerando di spostare il suo prestito all’Everton, l’altro club controllato dalla famiglia Friedkin, facilitando così l’arrivo immediato di Zirkzee. Lo riporta Leggo.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.