Calciomercato Milan, Zaccagni costa 15 milioni di euro: le ultime

Calciomercato Milan, Mattia Zaccagni resta un obiettivo dei rossoneri. Le ultime sulla trattativa riportate dal Corriere di Verona

Il Milan continua a seguire Mattia Zaccagni come obiettivo di calciomercato per rinforzare il proprio reparto offensivo. Come riportato dal Corriere di Verona, l’Hellas per il giocatore chiede 15 milioni di euro.

Una cifra importante per le casse rossonere, considerato che il club scaligero non sembra propenso ad accettare contropartite come Mattia Caldara o Andrea Conti.