Milan, mistero Vranckx: riscatto vicino, ma Pioli non gli dà spazio

Aster Vranckx è uno dei punti interrogativi della stagione del Milan. Il belga ha trovato fin qui pochissimo spazio

Mister Vranckx in casa Milan. Per il classe 2002 pochissimo spazio e poche chance di incidere. L’unico highlights della sua stagione è il cross da cui è scaturita l’autorete di Milenkovic durante il match contro la Fiorentina. L’ultima apparizione risale a gennaio al Via del Mare di Lecce, poi 11 panchine di fila.

Anche nella gara contro l’Empoli di ieri, nonostante il tanto turnover, Pioli non gli ha concesso minuti in campo. Nonostante ciò, come riporta la Gazzetta dello Sport, l’intenzione della dirigenza è di riscattarlo dal Wolfsburg a fine stagione.