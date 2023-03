Calciomercato Milan, per Vranckx ci sono due opzioni: le ultime

Il Milan nella prossima sessione di calciomercato dovrà risolvere la questione riscatto di Aster Vranckx. Ecco cosa filtra

Aster Vranckx è sempre più ai margini della rosa al Milan. Poco minutaggio per il centrocampista belga, per il quale i rossoneri hanno un diritto di riscatto dal Wolfsburg. Proprio il futuro del classe 2002 in questo momento è un punto di domanda.

Come riportato dal Corriere dello Sport infatti, nonostante il poco spazio riservatogli da Pioli in questa stagione, Maldini e Massara sono orientati a confermare Vranckx per il prossimo anno. Le strade sono due: cercare un rinnovo del prestito in stile Brahim Diaz con il Real Madrid oppure esercitare il diritto di riscatto, cercando uno sconto dal Wolfsburg sui 12 milioni di euro previsti inizialmente.