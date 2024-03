Calciomercato Milan: già pronto questo colpo in caso di vittoria dell’Europa League. Il piano della dirigenza

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha sottolineato ancora una volta l’importanza che l’Europa League ha per il Milan in una stagione come questa. In primis perché permetterebbe di conquistare un nuovo trofeo internazionale, ma non solo.

In caso di vittoria finale il club rossonero incasserebbe infatti ben 40 milioni di euro, cifra che andrebbe immediatamente reinvestita su un centravanti (primissimo obiettivo del prossimo mercato Milan).