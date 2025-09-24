Calciomercato Milan, ricordi Boniface? Incredibile vicenda social, il nigeriano già in bilico al Werder Brema. Costa sta succedendo

Calciomercato
Calciomercato Milan, clamorosa la vicenda che riguarda Victor Boniface al Werder Brema: cosa sta succedendo
La carriera di Victor Boniface assomiglia sempre più a un percorso a ostacoli, fatto di momenti di grande ascesa e di brusche frenate. L’attaccante nigeriano, che in estate è stato a un passo dal calciomercato Milan, sta vivendo un periodo difficile al Werder Brema, tra prestazioni deludenti e un uso disinvolto dei social network. Una storia fatta di “sliding doors”, di porte che si aprono e si chiudono, che lo ha visto sfiorare la grande occasione in rossonero. La fonte di queste informazioni è Calciomercato.com.
Dall’Al-Nassr al Milan: un affare sfumato
L’estate di Boniface avrebbe potuto avere un epilogo ben diverso. Dopo una stagione strepitosa con il Bayer Leverkusen, culminata con la vittoria della Bundesliga da imbattuti e il raggiungimento della finale di Europa League, l’attaccante sembrava destinato a un futuro da protagonista. Inizialmente, era stato l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo a mettere sul piatto ben 70 milioni di euro per averlo. L’affare non si è concretizzato, ma ha aperto la strada a un’altra, grandissima, opportunità: il Milan.
Il club rossonero, su indicazione del direttore sportivo Tare e dell’allenatore Massimiliano Allegri, aveva individuato in lui il rinforzo ideale per l’attacco. Tuttavia, una serie di circostanze ha fatto saltare la trattativa. Le perplessità emerse dalle visite mediche approfondite, unite a dubbi interni sulla sua tenuta fisica, hanno spinto il Milan a prendere un’altra strada. Alla fine, Boniface è stato ceduto in prestito al Werder Brema, una scelta che, a posteriori, sembra un passo indietro rispetto al suo potenziale.
In campo e sui social: i primi problemi al Werder
L’inizio di Boniface al Werder non è stato dei migliori. Il suo nuovo allenatore, Horst Steffen, non ha esitato a criticarlo apertamente dopo l’ultima sconfitta per 0-3 contro il Friburgo. “Per i miei gusti ha vagato troppo per il campo. Deve essere un punto di riferimento al centro. Non si è mosso come vorrei”, ha dichiarato Steffen, evidenziando le prime difficoltà del nigeriano ad ambientarsi nei nuovi schemi.
Ma a preoccupare ancora di più la dirigenza sono i suoi profili social. Post enigmatici e frasi di dubbia interpretazione hanno creato un certo imbarazzo. “La vita è come una scarpa, non puoi bere una mucca perché la terra è una carota”, è solo uno degli esempi riportati. Un altro post, in particolare, ha generato polemiche e ha costretto il club a chiedere chiarimenti: un messaggio che recitava “Se sprechi soldi con troppe donne, non otterrai nulla nella vita. Trovane una o due e rilassati. Tre donne al massimo, o se stai attraversando un periodo difficile, quattro vanno bene”.
L’utilizzo sconsiderato dei social, unito alle prestazioni non esaltanti, ha già fatto nascere i primi dubbi sull’operazione Boniface. Un giocatore che, solo qualche mese fa, era a un passo dal Milan di Allegri e Tare, ora si ritrova a dover dimostrare il suo valore in un ambiente che ha già iniziato a manifestare perplessità. Nel frattempo, il Milan si gode il ritorno al gol di Santi Gimenez, i primi lampi di Nkunku e la consueta freddezza di Christian Pulisic, in attesa del rientro di Leao.