Calciomercato Milan, ricordi Boniface? Incredibile vicenda social, il nigeriano già in bilico al Werder Brema. Costa sta succedendo

Calciomercato Milan, clamorosa la vicenda che riguarda Victor Boniface al Werder Brema: cosa sta succedendo

La carriera di Victor Boniface assomiglia sempre più a un percorso a ostacoli, fatto di momenti di grande ascesa e di brusche frenate. L’attaccante nigeriano, che in estate è stato a un passo dal calciomercato Milan, sta vivendo un periodo difficile al Werder Brema, tra prestazioni deludenti e un uso disinvolto dei social network. Una storia fatta di “sliding doors”, di porte che si aprono e si chiudono, che lo ha visto sfiorare la grande occasione in rossonero. La fonte di queste informazioni è Calciomercato.com.

Dall’Al-Nassr al Milan: un affare sfumato

L’estate di Boniface avrebbe potuto avere un epilogo ben diverso. Dopo una stagione strepitosa con il Bayer Leverkusen, culminata con la vittoria della Bundesliga da imbattuti e il raggiungimento della finale di Europa League, l’attaccante sembrava destinato a un futuro da protagonista. Inizialmente, era stato l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo a mettere sul piatto ben 70 milioni di euro per averlo. L’affare non si è concretizzato, ma ha aperto la strada a un’altra, grandissima, opportunità: il Milan.

Il club rossonero, su indicazione del direttore sportivo Tare e dell’allenatore Massimiliano Allegri, aveva individuato in lui il rinforzo ideale per l’attacco. Tuttavia, una serie di circostanze ha fatto saltare la trattativa. Le perplessità emerse dalle visite mediche approfondite, unite a dubbi interni sulla sua tenuta fisica, hanno spinto il Milan a prendere un’altra strada. Alla fine, Boniface è stato ceduto in prestito al Werder Brema, una scelta che, a posteriori, sembra un passo indietro rispetto al suo potenziale.

In campo e sui social: i primi problemi al Werder

L’inizio di Boniface al Werder non è stato dei migliori. Il suo nuovo allenatore, Horst Steffen, non ha esitato a criticarlo apertamente dopo l’ultima sconfitta per 0-3 contro il Friburgo. “Per i miei gusti ha vagato troppo per il campo. Deve essere un punto di riferimento al centro. Non si è mosso come vorrei”, ha dichiarato Steffen, evidenziando le prime difficoltà del nigeriano ad ambientarsi nei nuovi schemi.

Ma a preoccupare ancora di più la dirigenza sono i suoi profili social. Post enigmatici e frasi di dubbia interpretazione hanno creato un certo imbarazzo. “La vita è come una scarpa, non puoi bere una mucca perché la terra è una carota”, è solo uno degli esempi riportati. Un altro post, in particolare, ha generato polemiche e ha costretto il club a chiedere chiarimenti: un messaggio che recitava “Se sprechi soldi con troppe donne, non otterrai nulla nella vita. Trovane una o due e rilassati. Tre donne al massimo, o se stai attraversando un periodo difficile, quattro vanno bene”.

L’utilizzo sconsiderato dei social, unito alle prestazioni non esaltanti, ha già fatto nascere i primi dubbi sull’operazione Boniface. Un giocatore che, solo qualche mese fa, era a un passo dal Milan di Allegri e Tare, ora si ritrova a dover dimostrare il suo valore in un ambiente che ha già iniziato a manifestare perplessità. Nel frattempo, il Milan si gode il ritorno al gol di Santi Gimenez, i primi lampi di Nkunku e la consueta freddezza di Christian Pulisic, in attesa del rientro di Leao.