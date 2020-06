Calciomercato Milan: un top club su Gianluigi Donnarumma

Calciomercato Milan: non solo Ismael Bennacer, il Paris Saint Germain vorrebbe portare in terra francese anche Gianluigi Donnarumma

Non solo Ismael Bennacer, ma stando a quanto riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, il Paris Saint Germain vorrebbe portare in terra francese anche Gianluigi Donnarumma.

Il baby portiere rossonero non ha ancora rinnovato con il club di Via Aldo Rossi e qualora non si giungesse ad un accordo, la sua permanenza a Milanello sarebbe un’utopia e la sua cessione diventerebbe inevitabile per non perderlo a zero nella sessione estiva di mercato della prossima stagione. Ad ogni modo, il Milan vorrebbe, nel caso, ricavare un malloppo di circa 50 milioni di euro.