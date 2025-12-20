Calciomercato
Calciomercato Milan, rebus Sergio Ramos: lo spagnolo vuole la Serie A, i rossoneri riflettono ma… Ultimissime
Mentre il capitolo Thiago Silva si è chiuso con il passaggio ufficiale del brasiliano al Porto, si apre un nuovo scenario legato a un’altra leggenda della difesa mondiale: Sergio Ramos. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, la situazione dello spagnolo è profondamente diversa da quella del collega brasiliano, ma non per questo più semplice da risolvere per i club italiani.
Calciomercato Milan, la posizione di Fabrizio Romano su Sergio Ramos
Sergio Ramos, che si svincolerà ufficialmente dal Monterrey il 31 dicembre 2025, ha espresso il desiderio di confrontarsi con il campionato italiano. Tuttavia, il “matrimonio” con la Serie A resta al momento bloccato da un ostacolo insormontabile:
- Desiderio Italia: Ramos è affascinato dalla Serie A ed è “al 100% aperto” a un trasferimento nel nostro Paese per chiudere la carriera ad alti livelli.
- Il nodo economico: Nonostante lo status di parametro zero, le richieste d’ingaggio del classe ’86 restano proibitive. Al Monterrey percepiva uno stipendio base di 4 milioni di euro più ricchi bonus legati a presenze e gol.
- Mancanza di offerte: Fabrizio Romano sottolinea come, ad oggi, nessun club italiano abbia presentato un’offerta che soddisfi le pretese economiche del giocatore. Il Milan, pur avendo ricevuto la proposta dai suoi agenti, non sembra intenzionato ad affondare il colpo per via dei costi eccessivi.
La strategia del Milan: tra leadership e realismo
Per Massimiliano Allegri, Ramos rappresenterebbe il leader perfetto per guidare la difesa nella volata scudetto, garantendo quel carisma che lo spagnolo ha già dimostrato in Messico (7 gol in 30 partite). Tuttavia, la dirigenza guidata da Igli Tare sta operando con estrema cautela:
- Priorità Niklas Süle: Il difensore del Dortmund resta l’obiettivo numero uno.
- Questione Ingaggio: Un inserimento a cifre “monstre” per sei mesi rischierebbe di alterare gli equilibri dello spogliatoio.