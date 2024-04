Rugani Milan, la dirigenza rossonera pensa al colpo a zero. Le ULTIME sul futuro del difensore della Juventus per il dopo Kjaer

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Daniele Rugani potrebbe essere il prossimo colpo del calciomercato Milan per la difesa in vista della prossima stagione.

La dirigenza rossonera, in particolare Zlatan Ibrahimovic, avrebbe individuato nel difensore della Juventus il colpo perfetto per sostituire Simon Kjaer, centrale danese in scadenza di contratto al termine della stagione.