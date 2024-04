Zirkzee Milan, contatti in corso e fiducia in aumento. Le ULTIME sull’attaccante del Bologna e la decisione del Bayern Monaco

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, Joshua Zirkzee è l’obiettivo principale del calciomercato Milan in vista della prossima stagione.

Il club rossonero ha fatto la sua mossa e al momento è in vantaggio sulla concorrenza. Al momento, la dirigenza rossonera è in attesa del Bayern Monaco che dovrà decidere se esercitare o meno la clausola di riacquisto del classe 2001 per circa 40 milioni di euro. Inoltre, l’attaccante del Bologna resterà nei piani del club rossonero a prescindere da quella che sarà la scelta del nuovo allenatore.