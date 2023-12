Krunic Milan: scelta obbligata della dirigenza rossonera. Il futuro del bosniaco che spinge per lasciare il club rossonero

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, l’avventura di Rade Krunic con il Milan è giunta quasi al termine.

Il centrocampista bosniaco si sente fuori dal progetto e spinge per partire. Inoltre, il club rossonero darà il via libera solo se arriverà un’offerta concreta non inferiore ai 4 milioni di euro.