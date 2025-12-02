Calciomercato Milan, Tresoldi come De Ketelaere e Jashari? Pesante apertura dell’attaccante del Brugge, l’ha detto veramente

Calciomercato Milan, Tresoldi strizza l’occhio al Diavolo: l’attaccante ammette la fede rossonera e lascia una porta aperta

Le vie del calciomercato sono infinite, ma quella che collega il Milan al Club Brugge sembra essere diventata una rotta preferenziale negli ultimi anni. Dopo la complessa operazione che portò a Milano Charles De Ketelaere e il più recente innesto del centrocampista svizzero Ardon Jashari, i radar della dirigenza guidata da Giorgio Furlani e Igli Tare potrebbero essere ancora puntati sulla Jupiler Pro League. Questa volta, a lanciare un segnale inequivocabile verso via Aldo Rossi è Nicolò Tresoldi, talentuoso attaccante in forza alla compagine belga, che ha rilasciato dichiarazioni molto interessanti ai microfoni di Diretta.

Stuzzicato dall’intervistatore sulla curiosa coincidenza che vede i giocatori del Bruges trasferirsi in rossonero e sulla possibilità di diventare il terzo elemento a compiere questo percorso, il classe 2004 non si è nascosto dietro frasi di circostanza. La sua risposta, tra il serio e il faceto, nasconde un gradimento totale per la destinazione e svela un retroscena sulla sua quotidianità da spettatore interessato.

PAROLE – «(Ride) In effetti. Io guardo tutte le partite del Milan. Ma io non so niente, magari il mio procuratore si sta muovendo ma non voglio davvero sentire niente».

Parole che pesano come macigni in ottica futura. L’ammissione candida di guardare tutte le partite del Milan testimonia un interesse che va ben oltre la semplice curiosità professionale, suggerendo un’attrazione forte verso i colori rossoneri e il progetto tecnico di Massimiliano Allegri. Inoltre, quel riferimento sornione al lavoro del procuratore lascia intendere che qualcosa potrebbe davvero bollire in pentola. Con il Diavolo alla ricerca di rinforzi offensivi per il futuro, la candidatura di Tresoldi prende quota: un giovane affamato che conosce già l’ambiente da cui proviene Jashari potrebbe essere il profilo ideale.

