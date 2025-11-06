Mercato Milan in lotta con diversi club della Bundesliga per Tresoldi. Il giovane attaccante classe 2004 del Brugge nel mirino

Mercato Milan, caccia apertissima a Tresoldi del Brugge per l’attacco: sul classe 2004 c’è la forte concorrenza dei club tedeschi

Il mercato Milan continua la sua attenta attività di scouting in Europa, concentrandosi sui giovani talenti che potrebbero rappresentare il futuro del reparto offensivo rossonero. L’ultimo nome finito sul taccuino della dirigenza è quello di Nicolò Tresoldi.

Come riportato da Nicolò Schira, il Milan è seriamente interessato al giovane attaccante del Club Bruges, nato nel 2004. Tresoldi è un profilo che incarna perfettamente la linea guida del club, volta a investire su giocatori con ampi margini di crescita e potenziale di plusvalenza.

Mercato Milan, la concorrenza agguerrita dalla Germania per Tresoldi

L’interesse del Milan, tuttavia, si scontra con una concorrenza agguerrita, proveniente in gran parte dalla Bundesliga. Il campionato tedesco è storicamente un habitat ideale per lo sviluppo dei giovani talenti, e diversi club di prima fascia hanno già messo gli occhi sul giocatore.

Schira elenca un nutrito gruppo di squadre tedesche che stanno monitorando Tresoldi:

Eintracht Francoforte

Borussia Mönchengladbach (Gladbach)

RB Lipsia

Bayer Leverkusen

Wolfsburg

Questa massiccia presenza di club tedeschi nel monitoraggio di Tresoldi testimonia le ottime qualità dimostrate dal classe 2004 nel campionato belga. Il Milan, per assicurarsi il giovane attaccante, dovrà quindi agire con rapidità e concretezza, superando la forte concorrenza che caratterizza il mercato dei talenti emergenti.