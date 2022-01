Calciomercato Milan: perde subito concretezza la suggestione Dele Alli

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Siamo alle battute finali del calciomercato invernale, il Milan a sorpresa potrebbe tentare un colpo last minute dal Tottenham

Secondo quanto riportato da Carlo Laudisa sul proprio profilo Twitter contatti in corso tra le due società per un prestito: fari su Alli ma si parla anche di Ndombele. Il primo però non potrà arrivare perché extracomunitario, avendo la società rossonera esaurito gli slot con l’arrivo di Lazetic.