Calciomercato Milan, nuova idea dalla Turchia: Tare ci pensa seriamente per la difesa di Allegri

Calciomercato Milan, i rossoneri aggiungono un altro nome alla lista degli obiettivi per il reparto difensivo: occhi su Topcu

Mentre la dirigenza rossonera valuta profili di esperienza come Kim o Disasi, il radar di Igli Tare si estende anche ai talenti emergenti della Süper Lig. Secondo quanto rivelato dal giornalista Yago Sabuncuoglu, il Milan ha inserito nella propria lista dei desideri Emirhan Topçu, difensore centrale del Beşiktaş, e lo starebbe monitorando con grande attenzione.

Calciomercato Milan, chi è Emirhan Topçu: identikit del difensore

Classe 2000, Topçu si è imposto come uno dei profili più interessanti del calcio turco, attirando l’interesse internazionale grazie a una crescita costante:

Caratteristiche fisiche: Alto 1,88 m , è un difensore centrale mancino, dote rara e molto ricercata da Massimiliano Allegri per completare la rotazione dei “braccetti” nella difesa a tre.

Alto , è un difensore centrale mancino, dote rara e molto ricercata da Massimiliano Allegri per completare la rotazione dei “braccetti” nella difesa a tre. Duttilità tattica: Oltre al ruolo naturale di centrale, può agire anche come terzino sinistro , offrendo quella polivalenza che il Milan sta cercando per sopperire alle rotazioni in difesa.

Oltre al ruolo naturale di centrale, può agire anche come , offrendo quella polivalenza che il Milan sta cercando per sopperire alle rotazioni in difesa. Status contrattuale: Acquistato dal Beşiktaş nell’estate 2024 per circa 3,4 milioni di euro, ha un contratto fino al giugno 2028 e una valutazione che si aggira intorno ai 5 milioni di euro.

La strategia di Igli Tare

L’inserimento di Topçu nella shortlist rossonera conferma la volontà del club di investire su profili futuribili ma già pronti per palcoscenici importanti. Il giocatore vanta già presenze con la nazionale maggiore turca e un’esperienza consolidata in Europa League. Il monitoraggio attuale suggerisce che il Milan stia raccogliendo dati per un possibile affondo, qualora le piste principali per i “big” della difesa dovessero rivelarsi troppo onerose.