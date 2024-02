Calciomercato Milan: niente da fare per questo difensore, è a un passo dal rinnovo col suo attuale club. I dettagli

Nel corso dell’ultima sessione di mercato il Milan ha provato a fare un tentativo, non andato però a buon fine, per Takehiro Tomiyasu, centrale di proprietà dell’Arsenal.

Oggi si comprendono meglio i motivi del perché l’assalto non ha dato i frutti sperati. Come riportato da Fabrizio Romano, infatti, il giapponese ha trovato l’accordo con i Gunners per rinnovare il proprio contratto. Trattative iniziate negli scorsi mesi e definite in questi ultimi giorni.