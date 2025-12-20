Calciomercato Milan, niente Serie A: arriva la smentita. Svanisce il sogno per i tifosi

Calciomercato Milan – Fabrizio Romano su X smentisce categoricamente il ritorno del calciatore in Italia

Il calciomercato è fatto di sogni, ritorni romantici e brusche smentite. Nelle ultime ore, il nome di Thiago Silva, il leggendario difensore centrale brasiliano noto per la sua eleganza e la capacità di guidare il reparto arretrato con una leadership d’altri tempi, è tornato a gravitare nell’orbita della Serie A. Tuttavia, le speranze dei tifosi di rivederlo in campo nel Bel Paese sembrano destinate a spegnersi rapidamente.

La smentita di Fabrizio Romano

A fare chiarezza sulla situazione è intervenuto Fabrizio Romano, il giornalista ed esperto di calciomercato ormai diventato un punto di riferimento globale per le trattative internazionali grazie alla sua puntualità e affidabilità. Attraverso un post sul proprio profilo X (ex Twitter), Romano ha gelato gli entusiasmi: nonostante le indiscrezioni circolate nella giornata odierna, non ci sarebbe alcun margine per un approdo del brasiliano in Italia.

“Thiago Silva non giocherà in Italia e ve lo posso dire con assoluta certezza” ha dichiarato l’esperto, aggiungendo che il calciatore ha già le idee molto chiare sulla sua prossima destinazione, sebbene viga ancora il massimo riserbo sui dettagli del nuovo club.

Niente ritorno tra i rossoneri

Le voci più insistenti riguardavano un possibile “ritorno a casa” presso i rossoneri. Il club di via Aldo Rossi, spesso soprannominato il Diavolo, è alla costante ricerca di profili di esperienza per puntellare la difesa, ma secondo Romano non esiste alcuna trattativa concreta tra l’entourage del giocatore e la dirigenza milanese.

Il difensore, che ha scritto pagine indimenticabili nella storia del Milan, sembra dunque intenzionato a intraprendere un percorso differente, lontano dai riflettori della Serie A.

Quale futuro per il brasiliano?

Mentre l’Italia esce ufficialmente di scena, restano aperte le piste che portano a un ritorno in patria, in Brasile, o verso nuove avventure esotiche. Una cosa è certa: la classe cristallina di Thiago Silva continuerà a brillare, ma non sul prato di San Siro.